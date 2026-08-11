В Орську під атакою опинився НПЗ (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В місті Орськ Оренбурзької області РФ після атаки дронів, ймовірно, було уражено нафтопереробний завод , де спалахнула масштабна пожежа.

Про це у вівторок, 11 серпня, пише Telegram-канал Exilenova+.

За інформацією OSINT-аналізу, під атакою опинився нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез.

Після вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа. Подальший аналіз оприлюднених даних свідчить про ймовірне ураження установки ЕЛОУ-АВТ.

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Пізніше в Exilenova+ додали, що за попередніми даними, внаслідок атаки на Орський НПЗ було уражено комплекс гідрокрекінгу з річною потужністю 1,6 млн тонн. Ця установка є одним із ключових елементів модернізації підприємства. Вона використовується для переробки вакуумного газойлю та отримання світлих нафтопродуктів.

В Telegram-каналі підкреслили, що дрони подолали понад 1500 кілометрів від українського кордону.

29 квітня повідомлялося про атаку БПЛА і вибухи в Орську Оренбурзької області РФ. Моніторингові канали писали про ймовірні прильоти в місті. За даними OSINT-аналітиків Exilenova+, щонайменше два дрони впали на територію НПЗ Орськнафтооргсинтез.