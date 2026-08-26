Безпілотники атакували Кстовський НПЗ, спалахнула масштабна пожежа

Пожежа у російському Кстово у ніч проти 26 серпня (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти середи, 26 серпня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що на місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

Місцева влада наразі не повідомляла про наслідки атаки.

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За інформацією моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, дрони атакували завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, який є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проєктна потужність НПЗ становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

Зазначається, що підприємство відіграє важливу роль у паливному забезпеченні російської економіки та ЗС РФ. Його продукція, зокрема авіаційне та дизельне паливо, використовується для потреб російських військ. Через значні обсяги виробництва ураження заводу може створити додаткове навантаження на паливну систему Росії.

У ніч проти 25 серпня БПЛА уразили Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ, де після атаки виникла пожежа.

Також українські військові уразили дві установки сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. На підприємстві виробляють, зокрема, технічну сірку, яку використовують у виробництві вибухових речовин.