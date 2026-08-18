У Росії заявили про понад 600 дронів, які атакували Москву, в аеропортах запроваджували обмеження

Російська влада не повідомила про масштаби можливих руйнувань або постраждалих (Фото: @exilenova_plus)

У ніч проти 18 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область . За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, сили ППО нібито збили понад 180 дронів з 620, які прямували у бік міста.

Оновлено 06:00

Собянин заявив, що на Москву летіли понад 600 безпілотників, 180 з них нібито «були знищені» у Підмосков'ї.

Перші повідомлення про безпілотники з’явилися після 2:30 за київським часом. Менш ніж за годину Собянін заявив про 23 нібито збиті дрони.



Реклама

Після 3:30 він повідомив ще про приблизно 40 безпілотників, а близько 4:00 — ще про десять.

Російська влада не повідомила про масштаби можливих руйнувань або постраждалих. У повідомленнях Собяніна зазначалося лише, що екстрені служби працюють у місцях падіння уламків.

У російських Telegram-каналах уночі публікували відео та фотографії прольоту безпілотників і роботи протиповітряної оборони.

На тлі атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.