За добу до параду у Підмосков'ї пролунали вибухи, Собянін заявив про атаку безпілотників

Кулеметник у центрі Москви, 4 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

У ніч проти п’ятниці, 8 травня, Москву атакували безпілотники . Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 20 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.

«Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — написав він у своєму Telegram.

Через атаку дронів було тимчасово призупинено роботу аеропортів Внуково та Домодєдово.

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Раніше повідомлялося, що в аеропортах столиці країни-агресора, затримали та скасували понад 450 рейсів — місцева влада стверджує, що через «атаки українських безпілотників».

Перемир’я на 9 травня — що відомо

4 травня Міноборони країни-агресора заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з 6 травня.

У середу Зеленський заявив, що Росія обстрілами українських міст зірвала режим припинення вогню, і Україна діятиме дзеркально.

7 травня повідомлялося про атаку БПЛА на низку російських регіонів, зокрема на Московську, Тверську області та Пермський край. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про «відбиття» БпЛА, що летіли на російську столицю і падіння «уламків».

Пізніше представниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила нові маніпулятивні погрози на адресу України на тлі атаки безпілотників на Московську область і прагнення Кремля провести парад 9 травня.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час брифінгу Захарова заявила, що «Київ може зазнати масованого ракетного удару» в разі атаки БпЛА на російську столицю 9 травня.