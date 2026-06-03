У Москві лунають вибухи, Собянін заявив про атаку безпілотників

У ніч проти середи, 3 червня, Москву атакували безпілотники . Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 21 дрон, який рухався у бік столиці країни-агресорки.

«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — написав він у своєму Telegram.

У пресслужбі Росавіації ввечері 2 червня заявили, що московські аеропорти Внуково та Домодєдово приймають і відправляють рейси «за погодженням з відповідними органами у зв’язку із введенням тимчасових обмежень на використання повітряного простору в районі авіагавані».

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30 травня видання Defense Express писало, що в останні місяці навколо Москви росіяни почали формувати третє найбільше коло засобів ППО, що має охопити все місто та його околиці.

Видання нагадало, що для захисту Кремля від українських безпілотників у Москві вже кілька років встановлюють на дахах будинків ЗРГК Панцир, а нещодавно з’явилось відео, як ЗРК Панцир-СМД-Е встановлюють на дах бізнес-центру Nord Star за допомогою гелікоптера Мі-26Т.

9 травня повідомлялось, що навколо Москви формують нове кільце протиповітряної оборони з понад 100 зенітно-ракетних комплексів Панцир, паралельно посилюючи захист ключових об'єктів, зокрема резиденції диктатора РФ Володимира Путіна на Валдаї.

У 2025 році Росія розгорнула навколо Москви понад 40 нових систем ППО Панцир-С1, частину яких перекинули з інших регіонів. Нові комплекси розмістили вздовж Центральної кільцевої дороги та поблизу низки населених пунктів і аеропортів, зокрема біля Зеленограда, Подольська, Домодєдово та Жуковського.