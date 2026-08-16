У Підмосков'ї лунають вибухи, Собянін заявив про атаку понад 100 безпілотників на столицю РФ

Дрони залітають на Москву з різних напрямків, 19 червня 2026 року (Фото: Telegram-канал Astra)

У ніч проти неділі, 16 липня, Москву атакували безпілотники . Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила 105 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.

«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — написав він у своєму Telegram.

Детальної інформації про наслідки атаки мер Москви не повідомив.

Російські Telegram-канали повідомляють про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

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У пресслужбі Росавіації заявили, що московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський через атаку призупинили роботу.

6 серпня російське видання Astra писало, що через загрозу дронових атак росіяни почали частіше обирати поїзди для подорожей між Москвою та Петербургом, аніж літаки. За перше півріччя 2026 року пасажиропотік на цьому напрямку скоротився на 18% - до 1,6 млн осіб. По Росії загалом спад становив лише 3,2%.

Одна з головних причин — регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників (план «Ковер»).

На скорочення авіаперевезень також вплинуло збільшення кількості прямих міжнародних рейсів із Санкт-Петербурга, через що частина пасажирів перестала літати через Москву. Крім того, після запуску програми Шатл від Аерофлоту з цього маршруту пішли кілька авіакомпаній.