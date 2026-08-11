Москву вночі атакували безпілотники, Собянін заявив про роботу ППО

У ніч проти вівторка, 11 серпня, Москву атакували безпілотники . Мер міста Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила щонайменше 13 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.

«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — написав він у своєму Telegram.

У пресслужбі Росавіації повідомляли, що московські аеропорти Шереметьєво, Внуково та Жуковський приймали й відправляли рейси «за погодженням із відповідними органами у зв’язку із запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору в районі авіагавані». Згодом ці обмеження було скасовано.

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6 серпня російське видання Astra писало, що через загрозу дронових атак росіяни почали частіше обирати поїзди для подорожей між Москвою та Петербургом, аніж літаки. За перше півріччя 2026 року пасажиропотік на цьому напрямку скоротився на 18% - до 1,6 млн осіб. По Росії загалом спад становив лише 3,2%.

Одна з головних причин — регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників (план «Ковер»).

На скорочення авіаперевезень також вплинуло збільшення кількості прямих міжнародних рейсів із Санкт-Петербурга, через що частина пасажирів перестала літати через Москву. Крім того, після запуску програми Шатл від Аерофлоту з цього маршруту пішли кілька авіакомпаній.