У ніч проти неділі, 31 травня, дрони атакували селище Матвєєв Курган у Ростовській області РФ. Ймовірно, під атакою була нафтобаза , там виникла пожежа. Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

Як зазначає Astra, місцева влада повідомила про атаку на паливний резервуар у Матвєєвому Кургані. Губернатор Юрій Слюсар стверджує, що через «падіння уламків БпЛА» сталося загоряння паливного сховища приватного підприємства, яке «забезпечує сільгоспвиробників».

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Він додав, що ліквідація загоряння триває, а мешканці прилеглих приватних будинків евакуйовані.

Крім того, як стверджує російська влада, у селищі пошкоджено аптеку, два магазини та автомобіль. Також пошкоджено дах, скління та газову трубу. Подачу газу перекрито.

Загалом за ніч над Ростовською областю було знищено понад 50 БпЛА, стверджують у Росії. Під атакою були девʼять районів області.

Минулого разу нафтобазу в селищі дрони атакували 9 жовтня 2025 року, там виникла пожежа. Унаслідок роботи російської ППО в селищі Матвєєв Курган уламками дронів було пошкоджено кілька будинків і п’ять автомобілів.