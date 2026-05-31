Дрони атакували селище Матвєєв Курган у Ростовській області: ймовірно, горить нафтобаза — відео
Наслідки удару дронів по Ростовській області 31 травня (Фото: Скриншот відео / Exilenova+)
У ніч проти неділі, 31 травня, дрони атакували селище Матвєєв Курган у Ростовській області РФ. Ймовірно, під атакою була нафтобаза, там виникла пожежа. Про це пише Telegram-канал Exilenova+.
Як зазначає Astra, місцева влада повідомила про атаку на паливний резервуар у Матвєєвому Кургані. Губернатор Юрій Слюсар стверджує, що через «падіння уламків БпЛА» сталося загоряння паливного сховища приватного підприємства, яке «забезпечує сільгоспвиробників».
Він додав, що ліквідація загоряння триває, а мешканці прилеглих приватних будинків евакуйовані.
Крім того, як стверджує російська влада, у селищі пошкоджено аптеку, два магазини та автомобіль. Також пошкоджено дах, скління та газову трубу. Подачу газу перекрито.
Загалом за ніч над Ростовською областю було знищено понад 50 БпЛА, стверджують у Росії. Під атакою були девʼять районів області.
Минулого разу нафтобазу в селищі дрони атакували 9 жовтня 2025 року, там виникла пожежа. Унаслідок роботи російської ППО в селищі Матвєєв Курган уламками дронів було пошкоджено кілька будинків і п’ять автомобілів.