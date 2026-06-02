Дрони атакували Ільський НПЗ у ніч проти 2 червня (Фото: Telegram-канал Astra)

У ніч проти вівторка, 2 червня, дрони атакували у Росії Ільський НПЗ . Момент падіння дрона зафіксували місцеві жителі, відстань від місця зйомки до НПЗ — близько 3,5–4 км, пише Telegram-канал Astra .

Згідно з підрахунками Astra, атака на Ільський НПЗ — щонайменше 16-та за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

У ніч проти 2 червня жителі Краснодарського краю повідомляли про велику кількість вибухів та пожежу. Astra геолокувала фото очевидців з кадрами пожежі та дійшла висновку, що атакований та горить Ільський нафтопереробний завод. Згодом інформацію підтвердив регіональний оперштаб.

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Ільський нафтопереробний завод — одне з провідних підприємств нафтопереробки у Південному федеральному окрузі. Загальна проєктна потужність первинних технологічних установок — близько 6,6 млн. тонн нафти на рік.