Наслідки атаки українських БпЛА на Санкт-Петербург у Росії, 3 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Атаки дронів по базі ВМФ Росії в Кронштадті та нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі мають символічне значення і стали особливо прикрими для Кремля, оскільки відбулися напередодні щорічного саміту, який в РФ називають «відповіддю Давосу», пише портал The War Zone.

Аналізуючи атаку, TWZ виділяє три головні наслідки успішних ударів України по території РФ 3 червня:

символічність значення ударів напередодні триденного щорічного саміту в Санкт-Петербурзі;

удари дронів підкреслюють здатність України вражати цілі в глибині території РФ, використовуючи дедалі ширший арсенал одноразових дронів-бомбардувальників та крилатих ракет великої дальності;

націленість на Кронштадт також означає відкриття нового фронту у війні дронів, а саме проти Балтійського флоту, коли той перебуває в порту.

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Атака України по базі в Кронштадті стала першим ударом такого роду по Балтійському флоту. Українські безпілотники атакували військово-морську базу, зокрема корвет Бойкий проєкту 20380 класу Стерегущий, що підкреслює вразливість російських військових кораблів навіть за сотні кілометрів від кордонів України, зазначає видання.

Кораблі класу Стерегущий належать до числа найсучасніших корветів Росії. Вони мають стандартну водотоннажність 1 800 тонн, довжину понад 104 метри та вертолітний майданчик. Через свої розміри й оснащення за деякими класифікаціями вони більше схожі на фрегати, ніж на корвети. Їхнє основне озброєння складається з двох чотириствольних пускових установок для протикорабельних ракет Уран, 12-секційної вертикальної пускової установки Редут для різних ракет ППО та двох чотириствольних апаратів для протиторпедних/протичовнових торпед Пакет-НК.

Удар по корвету здійснили дрони 1-го окремого центру Сил безпілотних систем України. Попри значну відстань до цілі, військові показали відео з камер наведення безпілотників. Аналітики припускають, що це може свідчити про те, що в операції брав участь оператор, який перебував поблизу цілі та коригував політ дронів, або ж для передачі відео використовували супутниковий зв’язок.

Водночас, як пише TWZ, навіть якщо безпілотники застосовували автономне наведення, для запису та передачі відео з камер однак була потрібна участь людини — безпосередньо на місці або через супутниковий канал.

Також експерти не виключають, що для удару Сили оборони використовували дрони меншої дальності, які запускали ближче до цілі. Україна вже застосовувала подібну тактику, проте у цьому випадку такий сценарій менш імовірний на вигляд.

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Удари по Петербургу та Балтійському флоту РФ — що відомо

У ніч проти 3 червня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок атаки БпЛА сталося кілька пожеж, причому одна з них — усього за три кілометри від майданчика Петербурзького міжнародного економічного форуму, де 5 червня має виступати російський диктатор Володимир Путін.

Незабаром співвласник і головний конструктор українського виробника дронів Fire Point Денис Штілерман заявив, що під час атаки на Санкт-Петербург Сили оборони України уразили два російські кораблі.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) уточнив, що вражений був зокрема патрульний корвет РФ Бойкий, який є носієм керованого ракетного озброєння.

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила ураження військових кораблів у Кронштадті та Петербурзького нафтового терміналу.

«У Кронштадті було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Наразі уточнюють результати ураження та масштаби завданих противнику збитків», — повідомили в СБУ.

Там уточнили, що на ураженому Петербурзькому нафтовому терміналі зафіксовано щонайменше чотири окремі великі вогнища пожеж.

Корвет Бойкий перебував у Кронштадті на ремонті. Це відносно новий корабель — його прийняли на озброєння у 2013 році.