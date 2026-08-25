Під час атаки на український вантажний літак Ан-124 у Лейпцигу було використано три дрони (Фото: REUTERS/Axel Schmidt)

Під час спроби атаки на український вантажний літак Ан-124 у Лейпцигу було використано три дрони, а сам удар мав бути масштабнішим, ніж повідомлялося раніше.

Про це йдеться в розслідуванні NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung.

У матеріалі йдеться про те, що слідчі наразі припускають, що було використано не один, а кілька дронів. Перший дрон виявили на території аеропорту; другий, імовірно, зіткнувся з літаком компанії DHL, а третій знайшли в полі в Кабельскеталі 14 серпня.

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За інформацією джерел у службах безпеки, 14 серпня на місце події прибули експерти-криміналісти з Федерального управління кримінальної поліції разом із додатковими силами поліції. Наступного дня слідчі виявили на місці події речовину, яка, за попередніми оцінками, могла бути приблизно 50 грамами високоефективної вибухової речовини військового призначення — гексогену.

Ймовірно, зазначають ЗМІ, підозрювані планували набагато масштабніший напад, ніж відомо на цей момент.

Окрім першого дрона, виявленого в аеропорту близько 23:42 у ніч на 4 серпня, невдовзі після цього — приблизно о 00:03 — другий дрон зіткнувся з вантажним літаком DHL. Літак був змушений перервати посадку в Лейпцигу та знову злетіти через закриття аеропорту після виявлення першого дрона.

У матеріалі йдеться про те, що, найімовірніше, літак зіткнувся з безпілотником на швидкості кілька сотень кілометрів на годину неподалік від огорожі аеропорту. Повідомляється, що за кілька секунд до зіткнення пілоти помітили об'єкт розміром приблизно 30 сантиметрів. Подальший аналіз радіолокаційного зображення також підтвердив наявність невеликого літального об'єкта.

Після зіткнення з дроном літак DHL було перенаправлено до Ганновера, де слідчі оглянули його в аеропорту й допитали екіпаж. На хвостовій частині літака виявили пошкодження, що, ймовірно, свідчили про зіткнення. Розслідування показало, що це не було зіткнення з птахом.

Видання зазначає, що ні сам безпілотник, ні його уламки поки що не знайдено. Слідчі припускають, що після зіткнення літальний апарат міг бути затягнутий у двигуни й посічений на дрібні шматки.

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Водночас на північ від аеропорту Лейпцига слідчі вилучили технічний пристрій, який, імовірно, використовувався для керування цим безпілотником: антена та інша електроніка були прикріплені до дерева за допомогою клейкої стрічки.

Також неподалік було виявлено обгорілі уламки землі та металу. Слідчі припускають, що це ймовірне місце вибуху. Свідки чули гучний звук вибуху о 19:20 — за кілька годин до того, як в аеропорту виявили безпілотник із бомбою.

Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига 5 серпня — головне

У ніч на 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків Антонов, виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі — поруч із українським вантажним літаком Ан-124 «Руслан».

Через цей інцидент літаки перенаправляли. Один із вантажних бортів DHL відклав посадку й виконував додаткове коло, коли зіткнувся в повітрі з невідомим об'єктом — це міг бути ще один БПЛА, що згодом підтвердили пілоти.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що цей інцидент не був справою рук аматорів і до нього може бути причетна іноземна держава.

У МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, а літаки української компанії «Антонов» не пошкоджені.

ЗМІ повідомляли, що безпілотник виявили біля літака Ан-124, завантаженого боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними щодо інциденту, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.