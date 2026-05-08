У Грозному безпілотники атакували одну з найбільших російських військових баз — OSINT-аналітики

8 травня, 11:14
Безпілотники атакували Грозний 8 травня (Фото: Astra)

Безпілотники атакували Грозний 8 травня (Фото: Astra)

У столиці Чечні Грозному безпілотники атакували район, де розташована одна з найбільших російських військових баз.

Про це повідомляють OSINT-аналітики Astra.

У столиці Чечні сталося щонайменше два вибухи. При цьому один з ударів припав на район Ханкали, а другий — на територію біля залізничного вокзалу.

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https://twitter.com/tweetsNV/status/2052665918505767018
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У передмісті Грозного Ханкалі розміщена російська військова база і дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Astra
Фото: Astra
Astra
Фото: Astra
Astra
Фото: Astra
Astra
Фото: Astra
Astra
Фото: Astra

Залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного, що менш ніж за два кілометри від резиденції маріонетки Кремля Рамзана Кадирова і приблизно за 1,2 км від комплексу Грозний Сіті. Також Astra звернула увагу, що за 120 метрів розташована будівля управління ФСБ у Чечні.

Чеченська влада поки що не коментувала інформації.

5 грудня 2025 року дрони також атакували Грозний. Було зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу Грозний Сіті, де розміщено офіси Ради безпеки Чечні та інших владних інституцій.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Грозний Чечня Російська агресія Війна Росії проти України

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