Ростовську область атакували дрони: повідомляється про удар та пожежу на складах російського інтернет-магазину DNS

У ніч проти суботи, 29 серпня, ростовську область масовано атакували БПЛА . Повідомляється про удар та масштабну пожежу на складах російського інтернет-магазину DNS.

Як повідомляє російське видання Astra, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та в Аксаї.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив інформацію про атаку.

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За його словами, уламки безпілотників «виявлено на території складських приміщень» в Аксайському районі. Він також заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося «загоряння в лісосмузі».

Telegram-канал Exilenova+ пише, що безпілотники уразили склади російського інтернет-магазину DNS. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

24 серпня підрозділи Сил оборони України уразили Комбинат Каменский у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Внаслідок атаки на території підприємства зафіксували пожежу.

Це вже не перша атака на підприємство. У ніч проти 16 серпня Сили оборони також уразили Комбинат Каменский. Тоді було знищено два та пошкоджено ще чотири цехи, пов’язані з виробництвом вибухових речовин і порохів.