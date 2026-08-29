Ростовську область атакували дрони: повідомляється про удар та пожежу на складах російського інтернет-магазину DNS
Пожежа у Ростовській області вранці 29 серпня (Фото: Exilenova+/Telegram)
У ніч проти суботи, 29 серпня, ростовську область масовано атакували БПЛА. Повідомляється про удар та масштабну пожежу на складах російського інтернет-магазину DNS.
Як повідомляє російське видання Astra, вибухи лунали у Ростові-на-Дону та в Аксаї.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив інформацію про атаку.
За його словами, уламки безпілотників «виявлено на території складських приміщень» в Аксайському районі. Він також заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося «загоряння в лісосмузі».
Telegram-канал Exilenova+ пише, що безпілотники уразили склади російського інтернет-магазину DNS. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.
24 серпня підрозділи Сил оборони України уразили Комбинат Каменский у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
Внаслідок атаки на території підприємства зафіксували пожежу.
Це вже не перша атака на підприємство. У ніч проти 16 серпня Сили оборони також уразили Комбинат Каменский. Тоді було знищено два та пошкоджено ще чотири цехи, пов’язані з виробництвом вибухових речовин і порохів.