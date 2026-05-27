У містах РФ та окупованому Донецьку повідомили про вибухи й атаку дронів

27 травня, 06:05
У багатьох міста РФ пролунали вибухи (Фото: @exilenova_plus)

У багатьох міста РФ пролунали вибухи (Фото: @exilenova_plus)

У ніч проти 27 травня в низці російських міст і тимчасово окупованому Донецьку повідомили про вибухи та атаку безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та очевидці.

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі публікували відео моменту одного з прильотів.

Також про атаку та вибухи повідомляли жителі російського Таганрога.

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Крім того, повідомлення про атаку з’явилися у Воронежі.

Також вибухи пролунали в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. За даними ASTRA, після атаки там загорілася автозаправка SPRINT.

Крім того, у Краснодарському краї РФ після атаки невідомих дронів, за даними OSINT-каналів, спалахнула пожежа на нафтобазі.На опублікованих у мережі кадрах видно масштабну пожежу та густий дим на території об'єкта.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   удари по російських НПЗ Донецьк удари по території РФ Таганрог

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