В аеропорту Сочі обмежили заправку літаків після атаки дронів на нафтобазу

Пожежа на території нафтобази у Сочі Краснодарського краю РФ, 4 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В аеропорту Сочі у Краснодарському краї РФ авіакомпаніям тимчасово обмежили можливість заправляти повітряні судна після атаки безпілотників на місцеву нафтобазу.

Про це у п’ятницю, 4 вересня, повідомляє російське видання Верстка з посиланням на повідомлення в системі аеронавігаційної інформації.

Згідно з повідомленням NOTAM, заправка в аеропорту Сочі наразі здійснюється лише оператором ТОВ Лукойл через технічні причини. Авіакомпаніям необхідно заздалегідь підтвердити можливість заправки саме цим постачальником.

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Обмеження діють із 13:35 4 вересня до 13:30 5 вересня.

Крім того, Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків в аеропорту Сочі з міркувань безпеки.

Раніше мер Сочі Андрій Прошунін заявив, що в ніч проти 4 вересня місто атакували безпілотники. Після цього на території місцевої нафтобази спалахнула пожежа. Також повідомлялося про роботу російської протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, нафтобаза розташована на Авіаційній вулиці й примикає до міжнародного аеропорту Сочі — великого авіаційного хабу, який у 2024 році посідав п’яте місце за пасажиропотоком у Росії. Від території нафтобази до території аеропорту — близько 100 метрів по прямій.

1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні, розв’язана державою-агресором, починає «закривати небо» над РФ. Через масову присутність безпілотників російський повітряний простір стає небезпечнішим для цивільної авіації.

Глава Кремля Володимир Путін цинічно назвав слова Зеленського «заявкою на державний тероризм». А Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) 2 вересня заявила, що оновлює рекомендації щодо заходів безпеки для цивільних повітряних суден над зонами конфліктів через зростання ризиків.