У Ленінградській області заявили про масовану атаку дронів, аеропорт зупинив роботу

У Ленінградській області Росії вночі заявили про масовану атаку безпілотників. Російська влада стверджує, що над регіоном нібито збили 51 безпілотник.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО нібито знищили понад 50 дронів.



На цьому тлі тимчасово зупинив роботу петербурзький аеропорт Пулково. За даними Росавіації, він не приймає і не відправляє рейси.



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У Ленінградській області режим небезпеки атаки БпЛА запровадили близько 23:00 за московським часом. Це один із найбільших заявлених російською владою нальотів на регіон за останній час.

