У Таганрозі повідомляють про пожежу на танкері, в Армавірі — про удар по нафтокомпанії
Повідомлялося про займання танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі (Фото: @exilenova_plus)
У ніч проти 30 травня російські Таганрог Ростовської області і Армавір Краснодарського краю зазнали атаки безпілотників. У мережі повідомляли про пожежу на території порту і нафтокомпанії.
Про це повідомляли Telegram-канали та місцеві жителі.
За даними моніторингових ресурсів, вибухи чули в різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької затоки, порту та авіаційного заводу.
У мережі також з’явилася інформація про можливу пожежу на території порту. Зокрема, повідомлялося про займання танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі.
Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що внаслідок атаки БпЛА по Таганрогу постраждали двоє людей. За його словами, безпілотник влучив у приватний будинок, постраждалим надають медичну допомогу.
Слюсар також повідомив, що вночі БпЛА нібито збивали в Таганрозі, а також у Чертковському, Матвієво-Курганському та Неклинівському районах Ростовської області.
Крім того, повідомлялося про атаку на ТОВ Южная нефтяная компания в російському Армавірі Краснодарського краю. За даними місцевих Telegram-каналів та OSINT-ресурсів, після удару на території об'єкта могла виникнути пожежа.