У Таганрозі повідомляють про пожежу на танкері, в Армавірі — про удар по нафтокомпанії

Повідомлялося про займання танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі (Фото: @exilenova_plus)

У ніч проти 30 травня російські Таганрог Ростовської області і Армавір Краснодарського краю зазнали атаки безпілотників. У мережі повідомляли про пожежу на території порту і нафтокомпанії.

Про це повідомляли Telegram-канали та місцеві жителі.



За даними моніторингових ресурсів, вибухи чули в різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької затоки, порту та авіаційного заводу.

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У мережі також з’явилася інформація про можливу пожежу на території порту. Зокрема, повідомлялося про займання танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що внаслідок атаки БпЛА по Таганрогу постраждали двоє людей. За його словами, безпілотник влучив у приватний будинок, постраждалим надають медичну допомогу.

Слюсар також повідомив, що вночі БпЛА нібито збивали в Таганрозі, а також у Чертковському, Матвієво-Курганському та Неклинівському районах Ростовської області.

Крім того, повідомлялося про атаку на ТОВ Южная нефтяная компания в російському Армавірі Краснодарського краю. За даними місцевих Telegram-каналів та OSINT-ресурсів, після удару на території об'єкта могла виникнути пожежа.