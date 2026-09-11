У Саратові через атаку БПЛА спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі та складі Ozon

Пожежа у російському Саратові у ніч проти 11 вересня (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти п’ятниці, 11 вересня, російський Саратов атакували безпілотники. Повідомляється про пожежу на місцевому НПЗ .

Про це повідомляє російське видання Astra.

Близько 02:00 губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про загрозу атаки безпілотників у регіоні.

«Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу з боку БПЛА. Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність», — написав Бусаргін.

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Атаку на НПЗ губернатор Саратовської області поки не коментував.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Він був заснований в 1934 році та з 2013 року входить до структури компанії Роснефть.

Як зазначає Astra, Саратовський НПЗ зазнавав атак щонайменше 16 разів.

Крім того, як повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, у Саратові внаслідок атаки також спалахнула пожежа на складі російського маркетплейса Ozon.

Місцева влада та представники компанії наразі не повідомляли про наслідки атаки.

8 вересня жителі Саратова повідомили про вибухи та пожежу. Місцева влада попереджала про загрозу з боку безпілотників. За даними OSINT-аналітиків, ціллю БПЛА був ПАТ Саратовський НПЗ.