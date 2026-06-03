У день відкриття форуму, де чекають Путіна. Україна уразила нафтовий термінал у Петербурзі і кораблі в Кронштадті, пожежу видно з супутників

Уночі та вранці середи, 3 червня, Санкт-Петербург атакували безпілотники . Пізніше Україна підтвердила удар по місцевому нафтовому терміналу, де спалахнула масштабна пожежа. Це сталося в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який запланований на 3-6 червня і де має виступити російський диктатор Володимир Путін.

Путін мав відвідати Петербург 4−5 червня, його виступ на форумі запланований на 5 червня.

NV слідкує за розвитком подій у Петербурзі.

15:48 Схеми опублікували супутникове фото з наслідками атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

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На знімку з супутника Planet Labs за 3 червня, який є у розпорядженні журналістів, видно масштабну пожежу на території терміналу.

Інфографіка: Схеми

14:10 «Что делать?». Як реагують росіяни на удари по Санкт-Петербургу — NV зібрав добірку відео

Увага, на відео нецензурна лексика.

13:48 Один стріляє, інші знімають: несподівані кадри марних зусиль з «відбиття» атаки дронів у Санкт-Петербурзі оприлюднив канал Supernova+

12:37 Пєсков стверджує, що Путін виступить на форумі в Петербурзі

Речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС, заявив, що Путін готується до Петербурзького економічного форуму і працює над своїм виступом. Пєсков також озвучив нові погрози на адресу України після ударів по Петербургу, заявивши, що «відповіді» РФ на удари українських дронів «матимуть і вже мають системний характер».

Крім того, ігноруючи неспровокований характер повномасштабної війни Росії проти України, Пєсков заявив, що т.зв. «СВО» нібито триває «саме для того, щоб не було атак», подібних до атаки на Санкт-Петербург.

12:15 Ще кілька панорамних кадрів пожежі в Петербурзі від агентства Reuters

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

11:52 Канал Агентство оприлюднив детальну мапу влучань у Петербурзі і Кронштадті та місць проведення Петербурзького економічного форуму

11:43 Носій керованої ракетної зброї. Мадяр показав кадри ураження російського корвету Бойкий у Кронштадті

За інформацією командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, корвет Бойкий проєкту 20380 — це третій корвет Балтійського флоту ВМФ.

«Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013 — на озброєнні», — додав Роберт «Мадяр» Бровді.

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За його словами, корвет «має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафтовий флот» Росії

У лютому 2026 став на плановий ремонт, 3 червня 2026 був уражений українськими дронами у Кронштадті.

11:35 Ксенія Собчак оприлюднила відео прибуття гостей форуму в Петербурзі на тлі щільного диму від пожежі

11:26 СБУ підтвердила ураження військових кораблів у Кронштадті та Петербурзького нафтового терміналу

«У Кронштадті було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих противнику збитків», — повідомили в СБУ.

Там уточнили, що на ураженому Петербурзькому нафтовому терміналі зафіксовано щонайменше чотири окремі великі осередки пожеж.

СБУ нагадала, що операцію виконали спільно з Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, Держприкордонслужбою та ГУР.

У службі також саркастично прокоментували гасло Петербузького економічного форуму, який стартує сьогодні (Прагматичний діалог — шлях до стабільного майбутнього).

«Росія вкотре демонструє небажання вести будь-який прагматичний діалог щодо припинення війни проти України. Тому її очікує „стабільне майбутнє“ у вигляді регулярних пожеж на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє нафтодолари для фінансування агресії. Чим довше Росія обирає війну замість миру, тим частіше горітимуть об'єкти, що її забезпечують», — наголосили в СБУ.

11:10 «Довелось мінуснути два». Співзасновник Fire Point підтвердив ураження російських кораблів під час атаки на Санкт-Петербург

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«Ми дуже хотіли влаштувати гостям [Петербурзького економічного форуму] екскурсію на крейсер Москва, але, на жаль, привезти його не вдалось — тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу», — написав Денис Штілерман, співзасновник компанії Fire Point.

Він нагадав, що Петербурзький міжнародний економічний форум, який починає роботу сьогодні - «це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає Путін із промовою про те, як Росія всіх перемагає і стає потужнішою».

«Сподіваюсь, усі гості ПМЕФ-2026 будуть дихати повною груддю та насолоджуватись краєвидами», — саркастично додав Штілерман.

Він нагадав, що цьогоріч серед гостей форуму — Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа.

«Зокрема, він уже встиг відвідати кіностудію Ленфільм. Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати — і терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс))» — іронізує Штілерман, маючи на увазі атаку українських дронів на Санкт-Петербург.

11:00 Агентство Reuters опублікувало світлини з центру Петербурга та із символікою Петербурзького економічного форуму на тлі димової завіси від пожежі на нафтовому терміналі

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

10:33 У Ленінградській області було уражено російський патрульний корвет — джерела NV

Крім успішної атаки на нафтовий термінал у Петербурзі, в ніч проти 3 червня Сили оборони також здійснили атаку на кораблі в Ленінградській області. Під удар імовірно потрапив патрульний корвет, який раніше міг брати участь у морській охороні танкерів тіньового флоту.

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Фото з димом від пожежі поблизу місця стоянки кораблів опублікували ще вранці, проте лише зараз джерела NV підтвердили ураження корвета. За цією інформацією, для атаки використовувалися дрони FPV.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що крім ураження нафтового терміналу «також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі».

А телеграм-канал Exilenova+ неофіційно повідомляв, що «в Кронштадті були атаковані судна», і ця атака була успішною.

У Кронштадті поблизу Петербурга розташована військово-морська база Балтійського флоту РФ.

Фото: supernova_plus / Telegram

10:21 Удар по Санкт-Петербургу був спільною операцією ССО, СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та прикордонників

Про це заявили Сили спеціальних операцій, підтвердивши ураження нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі - одного з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі.

«Серію дронових ударів провели у спільній операції з СБУ, СБС, ГУР та ДПСУ. На місці зафіксовані чисельні масштабні пожежі», — заявили в ССО.

Там нагадали, що уражений термінал має 31 резервуар загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів.

Пропускна здатність терміналу — 12,5 млн тон на рік, він перевалює нафту, нафтопродукти, зріджений природній газ та інші рідкі хімічні речовин.

10:08 «Беріть відра і тушіть Пітер». Мадяр показав напис на одному з дронів, які уразили цілі в Петербурзі

Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді підкреслив, що атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі стала 20-ю успішною подібною атакою України протягом 33 діб, у період з 01 травня по 03 червня".

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«Ювілейна нафтоналивайка, успішно прикурена волелюбним українським птахом», — саркастично додав Мадяр, потроливши вислів російського диктатора Володимира Путіна про «бити першим».

Путін у 2015 році заявив, коментуючи агресивні дії Росії в Сирії: «Ленінградська вулиця мене навчила одному правилу: якщо бійка неминуча, бити треба першим».

09:55 Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу на відстані 1100 км від України

«Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі», — додав Зеленський.

09:31 У соцмережах продовжуються з’являтися десятки відео, на яких самі росіяни фіксують масштабну пожежу в районі резервуварів Петербурзького нафтового терміналу.

На одному з них озброєний російський військовий, який разом з іншими військовослужбовцями займає позицію на одному з дахів міста, радіє «вдалим» кадрам пожежі, які йому вдалося зняти. У соцмережах припустили, що він міг входити до складу групи ППО або снайперської чи безпекової групи.

Увага! Нецензурна лексика:

08:47 В аеропорту Пулково вже знято обмеження на прийом та випуск літаків, повідомила Росавіація. Аеропорт розпочав підготовку до обслуговування рейсів. Раніше повідомлялося про затримку майже 30 рейсів, ще 9 були направлені в інші аеропорти.

08:28 Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов визнав атаку, заявивши про удари безпілотників по «об'єктах інфраструктури» в Кронштадті, Кіровському та Красносільському районах.

Він також підтвердив, що пошкоджено «декілька об'єктів», не назвавши їх. «Наразі йде ліквідація наслідків», — додав Беглов.

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Раніше Телеграм-канал Astra уточнював, що дрони уразили Петербурзький нафтовий термінал — найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії, де спалахнула пожежа.

08:20 Станом на ранок у петербурзькому аеропорту Пулково через атаку дронів більше ніж на дві години затримувалися 29 рейсів, на запасні аеродроми пішли дев’ять, повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу аеропорту.

08:12 У соцмережах продовжують публікувати кадри ранкової атаки дронів у Санкт-Петербурзі та пожежі на Петербурзькому нафтовому терміналі.

Оновлено о 06:36. Як повідомляє Astra, дрони атакували АТ Петербурзький нафтовий термінал — найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії.

За інформацією видання, цей термінал є одним із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. На його території площею 37 га розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність становить 12,5 млн тонн на рік. Підприємство визнано таким, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ. З 2000 року його включено до реєстру суб'єктів природних монополій. Виручка ПНТ за 2024 рік становила 8,6 млрд руб., прибуток — 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку безпілотників. За його словами, місцева ППО нібито збила вже 30 дронів над територією регіону.

Водночас інформацію про пожежу на території нафтового термінала Дрозденко коментувати не став.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, сьогодні у Санкт-Петербурзі запланований міжнародний економічний форум на якому виступатиме диктатор Володимир Путін.

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«Економіка горить на очах», — додав він.

Раніше повідомлялося про атаку безпілотників на завод Прогрес у місті Мічурінськ Тамбовської області — підприємство, що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.