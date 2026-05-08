Безпілотники атакували Росію: повідомляють про масштабні пожежі на НПЗ у Ярославлі та на заводі у Ростові

Пожежа у російському Ростові-на-Дону у ніч проти 8 травня (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти п’ятниці, 8 травня, Росію атакували безпілотники . Повідомляється про масштабні пожежі на нафтопереробному заводі в Ярославлі та на підприємстві в Ростові.

Як пише Telegram-канал Exilenova+, у Ярославлі безпілотники атакували нафтопереробний завод Ярославнефтеоргсинтез.

На місці удару спалахнула масштабна пожежа.

У Ростові повідомляється про удар по підприємству Ростовагропромзапчасть.

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Там також зафіксовано масштабну пожежу.

Офіційних заяв від представників місцевої влади щодо наслідків атак наразі немає.

Крім того, повідомляється про вибухи в Московській області. Раніше мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська ППО нібито щонайменше 20 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.

Увечері 4 травня міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня країна-агресор в односторонньому порядку оголошує перемир’я, і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч з 5 на 6 травня.

Уранці 6 травня глава української держави заявили, що Росія здійснила 1820 порушень режиму припинення вогню, ініційованого Україною. Зокрема, країна-агресор атакувала дитячий садок у Сумах, де загинуло двоє людей. Перед оголошенням тиші РФ за добу вбила 27 осіб, унаслідок ударів постраждало понад 120.

Крім того, президент Зеленський наголосив, що Росія не припинила атаки, і Україна діятиме дзеркально та визначатиме відповіді, залежно від ситуації вночі та вдень 7 травня.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.