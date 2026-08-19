На російському НПЗ Башнефть в Уфі уражено ключову установку АВТ-6 — Мілітарний

19 серпня, 15:47
Установка ЭЛОУ-АВТ-6 призначена для знесолення та первинного фракціонування нафти (Фото: Мілітарний)

Установка ЭЛОУ-АВТ-6 призначена для знесолення та первинного фракціонування нафти (Фото: Мілітарний)

У середу, 19 серпня, в результаті ранкової атаки українських безпілотників на російський нафтопереробний завод Башнефть-УНПЗ було уражено його ключову установку АВТ-6.

Пошкодження установки внаслідок пожежі після удару українських дронів підтвердив губернатор регіону Радій Хабіров. За його словами, вона була на ремонті.

«Також у нас сталося невелике загоряння на одному з нафтопереробних заводів. Зараз там визначають масштаби пошкоджень, але, за попередніми даними, влучили в установку, яка перебуває на ремонті. Як завжди, під час будь-якого падіння пошкоджуються труби, є невеликі збитки. Думаю, впродовж кількох днів усе це відновлять», — сказав Хабіров.

Реклама

Читайте також:
Слідом за пальним. В Росії виник ще один дефіцит після українських атак на НПЗ

Безпілотну небезпеку в Башкортостані оголошували рано вранці. Очевидці писали у соцмережах про вибухи і роботу російської протиповітряної оборони.

Підприємство розташоване у промисловій зоні російського міста Уфа, що в Башкортостані — за понад 1400 кілометрів від фронту.

Exilenova+
Фото: Exilenova+

ЭЛОУ-АВТ-6 — це ключова установка первинної переробки на НПЗ Башнефть-УНПЗ. Вона призначена для знесолення та первинного фракціонування нафти. Її потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік.

Під час первинного фракціонування нафту розділяють на фракції — гас, бензин, дизельне паливо та мазут, які надалі використовують на установках вторинного перероблення для виготовлення відповідних типів палива.

Читайте також:
Зволікає з відвантаженням. РФ отримала лише 9 тис. тонн бензину з дружньої країни на тлі паливної кризи

Башнефть-УНПЗ — найстаріший із трьох нафтопереробних заводів Уфи. Два інші — Башнефть-Новойл і Башнефть-Уфанефтехим. Усі вони входять до структури російської нафтової компанії Роснефть.

На НПЗ випускають автомобільне паливо стандартів Євро-4 та Євро-5, авіагас, бітуми, а також компоненти для нафтохімії.

Цей виробничий кластер є одним із найбільших нафтопереробних вузлів у Росії із загальною потужністю перероблення 23,5 млн тонн нафти на рік.

Він забезпечує пальним і паливно-мастильними матеріалами як внутрішній ринок, так і російську армію.

5 серпня Сили оборони атакували НПЗ Башнефть-Новойл в Уфі Республіки Башкортостан. Попередньо, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35−11/1000, повідомляє Генштаб. На території НПЗ також виникла пожежа.

19 серпня в російській Уфі після атаки дронів знову спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних підприємств.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Росія Війна Росії проти України Уфа удари по російських НПЗ удари по території РФ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies