Установка ЭЛОУ-АВТ-6 призначена для знесолення та первинного фракціонування нафти (Фото: Мілітарний)

У середу, 19 серпня, в результаті ранкової атаки українських безпілотників на російський нафтопереробний завод Башнефть-УНПЗ було уражено його ключову установку АВТ-6 .

Пошкодження установки внаслідок пожежі після удару українських дронів підтвердив губернатор регіону Радій Хабіров. За його словами, вона була на ремонті.

«Також у нас сталося невелике загоряння на одному з нафтопереробних заводів. Зараз там визначають масштаби пошкоджень, але, за попередніми даними, влучили в установку, яка перебуває на ремонті. Як завжди, під час будь-якого падіння пошкоджуються труби, є невеликі збитки. Думаю, впродовж кількох днів усе це відновлять», — сказав Хабіров.

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Безпілотну небезпеку в Башкортостані оголошували рано вранці. Очевидці писали у соцмережах про вибухи і роботу російської протиповітряної оборони.

Підприємство розташоване у промисловій зоні російського міста Уфа, що в Башкортостані — за понад 1400 кілометрів від фронту.

Фото: Exilenova+

ЭЛОУ-АВТ-6 — це ключова установка первинної переробки на НПЗ Башнефть-УНПЗ. Вона призначена для знесолення та первинного фракціонування нафти. Її потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік.

Під час первинного фракціонування нафту розділяють на фракції — гас, бензин, дизельне паливо та мазут, які надалі використовують на установках вторинного перероблення для виготовлення відповідних типів палива.

Башнефть-УНПЗ — найстаріший із трьох нафтопереробних заводів Уфи. Два інші — Башнефть-Новойл і Башнефть-Уфанефтехим. Усі вони входять до структури російської нафтової компанії Роснефть.

На НПЗ випускають автомобільне паливо стандартів Євро-4 та Євро-5, авіагас, бітуми, а також компоненти для нафтохімії.

Цей виробничий кластер є одним із найбільших нафтопереробних вузлів у Росії із загальною потужністю перероблення 23,5 млн тонн нафти на рік.

Він забезпечує пальним і паливно-мастильними матеріалами як внутрішній ринок, так і російську армію.

5 серпня Сили оборони атакували НПЗ Башнефть-Новойл в Уфі Республіки Башкортостан. Попередньо, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35−11/1000, повідомляє Генштаб. На території НПЗ також виникла пожежа.

19 серпня в російській Уфі після атаки дронів знову спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних підприємств.