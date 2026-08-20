Дрони вдарили по підстанції Тамань, яка є одним із ключових вузлів енергомосту до окупованого Криму

У Росії повідомили про атаки дронів на підстанцію Тамань (Фото: Supernova+ / Telegram)

У четвер, 20 серпня, безпілотники атакували підстанцію Тамань 500 кВ, один із ключових вузлів енергомосту до Криму.

Про це пише Telegram-канал Supernova+.

За даними Telegram-каналу, під ударом опинився нафтовий термінал Таманьнефтегаз та підстанція Тамань напругою 500 кВ у Краснодарському краї.

Реклама

Вона є одним із ключових об'єктів енергомосту, що забезпечує постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму.

У ніч проти 20 серпня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого перебої з електропостачанням зафіксували також у Сімферополі та Джанкої. Партизанський рух АТЕШ повідомив про вибухи в районі місцевої ТЕЦ у Сімферополі.

13 червня повідомлялося про атаку БпЛА на Темрюцький район у російському Краснодарському краї. Місцева влада підтверджувала удар та пожежу у морському порту. Монітори писали про ураження портового нафтового комплексу та дві великі пожежі.

Таманьнефтегаз — це частина великого морського порту Тамань. Об'єкт розташований у населеному пункті Волна.