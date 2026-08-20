Дрони вдарили по підстанції Тамань, яка є одним із ключових вузлів енергомосту до окупованого Криму

20 серпня, 07:43
У Росії повідомили про атаки дронів на підстанцію Тамань (Фото: Supernova+ / Telegram)

У Росії повідомили про атаки дронів на підстанцію Тамань (Фото: Supernova+ / Telegram)

У четвер, 20 серпня, безпілотники атакували підстанцію Тамань 500 кВ, один із ключових вузлів енергомосту до Криму.

Про це пише Telegram-канал Supernova+.

За даними Telegram-каналу, під ударом опинився нафтовий термінал Таманьнефтегаз та підстанція Тамань напругою 500 кВ у Краснодарському краї.

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Вона є одним із ключових об'єктів енергомосту, що забезпечує постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму.

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У ніч проти 20 серпня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого перебої з електропостачанням зафіксували також у Сімферополі та Джанкої. Партизанський рух АТЕШ повідомив про вибухи в районі місцевої ТЕЦ у Сімферополі.

13 червня повідомлялося про атаку БпЛА на Темрюцький район у російському Краснодарському краї. Місцева влада підтверджувала удар та пожежу у морському порту. Монітори писали про ураження портового нафтового комплексу та дві великі пожежі.

Таманьнефтегаз — це частина великого морського порту Тамань. Об'єкт розташований у населеному пункті Волна.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Росія Крим Війна Росії проти України Краснодарський край удари по території РФ

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