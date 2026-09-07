Безпілотники атакували Перм, де розташований один із найбільших російських НПЗ

У понеділок, 7 вересня, безпілотники атакували російське місто Перм , де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє Astra.

На кадрах від місцевих жителів видно, як безпілотники літають над регіоном.

Раніше Перм зазнала атаки 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі Лукойл-Пермнафтооргсинтез унаслідок атаки БПЛА було, ймовірно, пошкоджено установку первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

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ТОВ Лукойл-Пермнафтооргсинтез — один із найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи Лукойл, переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік.

2 вересня в Пермі сталася пожежа на заводі Протон-ПМ, що виробляє ракетні двигуни.

21 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження українськими силами нафтопереробного заводу в Пермі, а також заявив про удари по військовому аеродрому Маринівка та інших російських військових об'єктах.

Українські сили уразили нафтопереробний завод у Пермі, розташований на відстані понад 1600 км від кордону з Україною, військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, а також цілі в Чорному морі. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Пермський край Росії; над нафтопереробним заводом Лукойл-Пермнафтооргсинтез було помічено стовп диму. Через атаку в аеропорту Велике Савіно запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків, а жителі Пермі повідомляли про вибухи.