Новоросійськ атакували дрони, повідомляється про пожежу в районі порту

Пожежа у Новоросійську у ніч проти 12 серпня (Фото: Exilenova+)

У ніч проти середи, 12 серпня, безпілотники масовано атакували місто Новоросійськ у Краснодарському краї. Повідомляється про влучання у зерновий елеватор у місцевому порту .

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Зазначається, що сервіс NASA firms зафіксував пожежу після атаки.

Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару та дим у центрі Новоросійська. Водночас джерело загоряння наразі встановити не вдалося.

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Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив про атаку безпілотників та безекіпажних катерів. За його словами, внаслідок «влучання уламків БПЛА» пошкоджено шість житлових будинків, комерційну будівлю та будівельний майданчик.

28 липня агенція Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомляла, що три зернові термінали в портах Новоросійська та Тамані обмежили приймання вантажівок із зерном після посилення атак українських безпілотників по суднах і портовій інфраструктурі РФ.

Зазначається, що ці термінали сукупно забезпечують перевалку понад 20 млн тонн зерна на рік.

Це майже половина всього російського морського експорту зерна, що становить близько 50 млн тонн щорічно. Через ці порти продукція постачається до ключових покупців російського зерна, зокрема Єгипту та Туреччини.