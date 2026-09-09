Новоросійськ атакували безпілотники, повідомляється про пожежу на мазутному терміналі

Пожежа у Новоросійську у ніч проти 9 вересня (Фото: Кадр з відео/Supernova+/Telegram)

У ніч проти середи, 9 вересня, у місті Новоросійськ Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на мазутному терміналі.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Міський голова Новоросійська Андрій Кравченко підтвердив атаку на місто. За його словами, наразі «відомо про падіння уламків безпілотників на території підприємств та поблизу житлового будинку». Водночас Кравченко не повідомив, яке саме підприємство було пошкоджено.

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«Оперативні служби залучені для ліквідації наслідків. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється», — заявив він.

ТОВ Новоросійський мазутний термінал є одним із ключових підприємств Новоросійського транспортного вузла. Підприємство входить до складу Новоросійського морського торговельного порту, який є найбільшим морським портом Росії.

Атака на Новоросійськ 12 серпня — що відомо

Вночі проти 12 серпня місто Новоросійськ у Краснодарському краї масовано атакували безпілотники.

Зеленський заявив про проведення Силами оборони «унікальної операції» з ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську за допомогою дронів Паляниця, ракет Нептун і морських безекіпажних систем, причому цілі були розташовані на відстані понад 300 км від лінії фронту. Згодом президент додав, що Україна вперше одночасно застосувала ракети-дрони Паляниця, Пекло, Барс та ракету Довгий Нептун, дев’ять різновидів дронів та безекіпажні катери Сарган і Мамай.

Генштаб повідомив, що були уражені фрегати проєкту 11356, Адмирал Макаров та Адмирал Ессен (носії ракет Калібр), малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М та сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.

OSINT-проєкт КіберБорошно зазначив, що Сили оборони також вдарили по зерновому, мазутному та нафтоекспортному термінах.

Внаслідок удару у порту Новоросійська зупинили роботу всі три зернові термінали — Новоросійський зерновий термінал, НКХП та КСК. Їхня сумарна потужність перевалки становить близько 26,1 млн тонн зерна на рік.

Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що 14 серпня експорт сирої нафти з російського термінала Шесхаріс призупинили.

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28 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що дії Сил оборони України призвели до повної зупинки руху суден в порту Новоросійська.