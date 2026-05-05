Дрони атакували Ленінградську область, в аеропорту запровадили обмеження

5 травня, 04:39
Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі (Фото: @pulkovo_led)

Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі (Фото: @pulkovo_led)

У ніч проти 5 травня Ленінградська область РФ опинилася під атакою безпілотників. Російська влада заявила про роботу ППО та нібито збиття 16 дронів.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За його словами, сили ППО «відбивають атаку противника», а бойова робота триває.

«На цей момент збито 16 БПЛА над Ленінградською областю. Бойова робота триває. Сили і засоби ППО відбивають атаку противника», — заявив Дрозденко.

Реклама

На тлі атаки Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. У відомстві заявили, що такі заходи запровадили «з міркувань безпеки».

3 травня у Ленінградській області Росії вночі заявили про масовану атаку безпілотників. Російська влада стверджувала, що над регіоном нібито збили 51 безпілотник.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Санкт-Петербург удари по російським НПЗ удари по території РФ Росія

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies