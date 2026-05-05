Дрони атакували Ленінградську область, в аеропорту запровадили обмеження

Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі (Фото: @pulkovo_led)

У ніч проти 5 травня Ленінградська область РФ опинилася під атакою безпілотників . Російська влада заявила про роботу ППО та нібито збиття 16 дронів.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.



За його словами, сили ППО «відбивають атаку противника», а бойова робота триває.

«На цей момент збито 16 БПЛА над Ленінградською областю. Бойова робота триває. Сили і засоби ППО відбивають атаку противника», — заявив Дрозденко.

Реклама

На тлі атаки Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. У відомстві заявили, що такі заходи запровадили «з міркувань безпеки».

3 травня у Ленінградській області Росії вночі заявили про масовану атаку безпілотників. Російська влада стверджувала, що над регіоном нібито збили 51 безпілотник.