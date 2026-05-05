Дрони атакували Ленінградську область, в аеропорту запровадили обмеження
Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі (Фото: @pulkovo_led)
У ніч проти 5 травня Ленінградська область РФ опинилася під атакою безпілотників. Російська влада заявила про роботу ППО та нібито збиття 16 дронів.
Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
За його словами, сили ППО «відбивають атаку противника», а бойова робота триває.
«На цей момент збито 16 БПЛА над Ленінградською областю. Бойова робота триває. Сили і засоби ППО відбивають атаку противника», — заявив Дрозденко.
На тлі атаки Росавіація повідомила про обмеження польотів в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. У відомстві заявили, що такі заходи запровадили «з міркувань безпеки».
3 травня у Ленінградській області Росії вночі заявили про масовану атаку безпілотників. Російська влада стверджувала, що над регіоном нібито збили 51 безпілотник.