Безпілотники атакували Ленінградську область: в порту Усть-Луга спалахнула пожежа

У порту Усть-Луга після атаки БПЛА виникла пожежа (фото ілюстративне) (Фото: Telegram-канал Astra)

Вранці п’ятниці, 14 серпня, безпілотники атакували Ленінградську область. Після удару в порту Усть-Луга спалахнула пожежа .

Про це заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

«В результаті пошкодження зафіксовано загоряння в порту Усть-Луга. Фахівці приступили до гасіння», — написав він.

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За словами Дрозденка, сили ППО нібито збили над Ленінградською областю вже 51 БПЛА. Він також заявив, що «бойова робота триває».

Наприкінці березня Служба безпеки України підтвердила, що далекобійні безпілотники успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області РФ. Супутникові знімки підтверджували, що в портах Приморськ і Усть-Луга тривали великі пожежі.

За даними Bloomberg, після серії ударів російські порти у Балтійському морі скоротили обсяги поставок нафти до найнижчого рівня з моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

5 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Усть-Луга після кількох днів зупинки почала відновлювати експорт нафти на мінімальному рівні.

7 квітня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нову атаку на порт Усть-Луга та заявив про ураження трьох резервуарів.