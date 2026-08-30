Ленінградську область атакували дрони, повідомляється про удар по НПЗ у місті Киріші

30 серпня, 05:17
Пожежа у місті Киріші Ленінградської області РФ у ніч проти 30 серпня (Фото: Exilenova+/Telegram)

Пожежа у місті Киріші Ленінградської області РФ у ніч проти 30 серпня (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти неділі, 30 серпня, Ленінградську область атакували безпілотники. Повідомляється про удар та пожежу на нафтопереробному заводі у місті Киріші.

Про атаку на Ленінградську область заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

За його словами, сили ППО нібито збили 42 безпілотники.

«Внаслідок атаки БПЛА у промисловій зоні міста Кириші сталося загоряння, екстрені служби працюють на місці події», — написав Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

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Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал Supernova+, безпілотники атакували нафтопереробний завод Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) — один із найбільших НПЗ Росії. Завод здатен переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік (приблизно 400 тис. барелів на добу).

5 травня агенція Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомляла, що Киришинефтеоргсинтез зупинив переробку нафти після ударів українських безпілотників.

За словами джерел агенції, тоді внаслідок атаки було пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти (УПП).

Редактор: Микита Днєпровський

Теги:   Війна Росії проти України атака дронами удари по російських НПЗ

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