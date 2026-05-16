У Ставропольському краї РФ дрони атакували хімкомбінат Азот

Це підприємство зазнавало атак щонайменше шість разів (Фото: @exilenova_plus)

У Невинномиську Ставропольського краю РФ безпілотники атакували хімічний комбінат Азот. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Про це пишуть Astra та інші пабліки.

За їхніми даними, під атакою опинився хімкомбінат Азот. Російські канали зазначають, що від початку повномасштабної війни Росії проти України це підприємство зазнавало атак щонайменше шість разів.

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Невинномиський Азот є найбільшим підприємством хімічної промисловості на півдні Росії та входить до холдингу ЄвроХім-Азот.

Завод виробляє низку хімічних сполук, які можуть мати подвійне призначення: цивільне — в агрохімії, та стратегічне — у військовій сфері.

Наслідки атаки уточнюються.