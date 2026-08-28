Безпілотники атакували російський Енгельс, повідомляється про удари по авіабазі — відео

У п’ятницю, 28 серпня, безпілотники атакували російське місто Енгельс Саратовської області, а також авіабазу Енгельс-2.

Відповідні відео публікують моніторингові канали, зокрема Supernova+.

При цьому атака тривала всю ніч, повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів.

За попередніми даними, в атаці задіяно безпілотники, імовірно типу ZTK-150.

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Також було зафіксовано удари по території авіабази, зазначають аналітики. Попри атаку, літаки продовжують здійснювати вильоти, уточнюють OSINT-аналітики.

Імовірно, однією з цілей міг стати вертолітний майданчик на території авіабази.

Енгельс уже неодноразово ставав ціллю атак: там базуються стратегічні бомбардувальники РФ, які Росія використовує для ударів по Україні.

Уранці в п’ятницю, 28 серпня, безпілотники атакували Московську та сусідню Ярославську області Росії. Місцева влада повідомляє про «падіння уламків», а моніторингові канали пишуть про пожежі в російських регіонах.

25 серпня видання Axios повідомило, що США просили Україну утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та півночі Росії протягом трьох днів — імовірно, на час перебування там директора ЦРУ Джона Реткліффа.