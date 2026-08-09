Безпілотники атакували Бєлгород, у місті спалахнули пожежі

Вибухи у Бєлгороді у ніч проти 9 серпня (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти неділі, 9 серпня, Бєлгород атакували безпілотники . У місті пролунала серія вибухів та спалахнули пожежі.

Про атаку на Бєлгород повідомив в.о. губернатора Олександр Шуваєв.

За його словами, внаслідок удару в місті пошкоджено «понад чотири багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, соціальний та комерційний об'єкти».

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Як зазначає російське видання Astra, одна з чотирьох пошкоджених багатоповерхівок розташована безпосередньо поблизу Бєлгородської ТЕЦ, а ще три будинки — за кілька кварталів від обласного управління ФСБ.

3 серпня у Бєлгороді після атаки безпілотників спалахнула пожежа в Бєлгородському державному технологічному університеті (БДТУ ім. В.Г. Шухова).

Зазначається, що в цьому університеті розробляли та випробовували безпілотники. Зокрема, в БДТУ проєктували автоматизовану систему управління БПЛА на базі мікропроцесора Міландр. Водночас у виші стверджували, що розробка має цивільне призначення й може використовуватися для моніторингу ліній електропередач, теплотрас та аерофотозйомки.

У ніч проти 25 липня російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. У місті виникли пожежі на території логістичних складів та об'єктів енергетичної інфраструктури.

Повідомлялося про дим в районі електропідстанції на території ТЕЦ Промінь. Російські ресурси також писали про ймовірне ураження підстанції Південна, де після атаки спалахнула пожежа та виникло сильне задимлення.