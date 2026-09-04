У районі Сочі дрони атакували дивізіон ППО та нафтобазу, спалахнули пожежі

4 вересня, 05:51
Місцеві жителі також повідомляли про вибухи, пожежу та звуки детонації (Фото: @exilenova_plus)

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи, пожежу та звуки детонації (Фото: @exilenova_plus)

У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували район Сочі та федеральну територію Сіріус. Окрім ймовірного удару по позиції російської ППО, місцева влада підтвердила пожежу на території нафтобази.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

З OSINT-аналіз кадрів очевидців випливає, що дивізіон ППО атакований під Сочі.

За даними російського регіонального оперативного штабу, уламки безпілотників виявляли за різними адресами. У кількох житлових будинках та інших спорудах було пошкоджено скління, у низці місць виникли займання.

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Водночас окреме займання виникло на території нафтобази. Подробиць про масштаби пошкоджень об'єкта російська сторона наразі не повідомляє.

В районі Сіріуса поблизу річки Псоу могла бути атакована позиція російського зенітного ракетного комплексу С-300 або С-400. Місцеві жителі також повідомляли про вибухи, пожежу та звуки детонації.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Сочі удари по російських НПЗ удари по території РФ БПЛА

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