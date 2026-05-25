Китайські астронавти відправились на орбіту, один із них залишиться там на рік (Фото: Maxim Shemetov/REUTERS)

Китай відправив трьох астронавтів на космічну станцію в межах місії Шеньчжоу-23. Один із членів екіпажу залишиться на станції на цілий рік.

Про це повідомляє REUTERS. Як зазначає видання, це стане найдовшою космічною місією в історії країни.

Метою польоту є дослідження впливу тривалого перебування людини в космосі та підготовка до пілотованої висадки на Місяць, яку Китай планує здійснити до 2030 року.

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Серед астронавтів колишня поліцейська із Гонконгу Лі Цзяїн. Вона стала першим представником міста в китайській космічній програмі. Інші учасники місії — це військові астронавти Чжу Янчжу та Чжан Юаньчжі.

Хто саме залишиться на орбіті, поки невідомо, це плануютл вирішити вже під час польоту.

Під час місії вчені досліджуватимуть вплив космосу на організм людини, зокрема радіацію, втрату кісткової маси та психологічний стан астронавтів.

Окрім того, Китай проводить експерименти зі стовбуровими клітинами, щоб вивчити можливість тривалого життя та розмноження людей у космосі.

Між КНР та США вже давно триває так звана «місячна гонка». NASA планує висадити людей на Місяць у 2028 році.

Цьогоріч, у ніч на 2 квітня агентство здійснило пілотовану місію Артеміда ІІ до Місяця — це сталося вперше з 1975 року. На Землю астронавти повернулись через девʼять днів — 11 квітня 2026 року.

Натомість Китай прагне не лише здійснити посадку до 2030 року, а й створити постійну місячну базу разом із Росією до 2035 року.