Пентагон укладе перший контракт на серійне виробництво лазерних систем проти дронів (Фото: REUTERS/Al Drago)

Американська армія планує витратити щонайменше $400 млн на закупівлю лазерних систем для боротьби з безпілотниками у компанії AeroVironment.

Про це у п’ятницю, 7 серпня, пише Bloomberg, посилаючись на джерело, ознайомлене з ситуацією.

За його словами, контракт передбачає постачання сухопутним військам США кількох десятків комплексів Locust. Якщо угоду укладуть, вона стане першим для Пентагону контрактом на серійне виробництво лазерної системи спрямованої енергії для знищення дронів.

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У компанії AeroVironment відмовилися коментувати інформацію. Після появи новини її акції подорожчали максимум на 8,1%, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням із 2 липня, зазначили в агентстві.

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Locust — система з підтримкою штучного інтелекту, яка виявляє, ідентифікує та супроводжує невеликі й середні безпілотники, після чого допомагає оператору уражати їх лазером високої потужності.

У демонстраційному відео AeroVironment система Locust відстежує та захоплює повітряні цілі, після чого лазер уражає безпілотник, змушуючи його загорітися, втратити керування та впасти. Оператори керують комплексом за допомогою екранів із відео та даними про цілі, наголосили в Bloomberg.

Там нагадали, що на початку 2026 року Locust вже опинявся в центрі невеликого інциденту під час випробувань поблизу кордону США з Мексикою. Тоді Федеральне управління цивільної авіації США тимчасово закрило повітряний простір над Ель-Пасо в штаті Техас.

За даними джерел, під час тестування система помилково збила безпілотник, яким керували співробітники митно-прикордонної служби США.