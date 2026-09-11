«Аж до мобілізації». Лукашенко зібрався «струснути» всю армію Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у п’ятницю, 11 вересня, анонсував чергову перевірку готовності військ країни. Він заявив, що потрібно «струснути» всю армію, аж «до мобілізації».

Про це Лукашенко повідомив під час наради з військовими на полігоні Обуз-Лісновський.

«Я вже казав по-народному: армію треба струсити, настав час. Всю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації», — сказав диктатор.

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За словами Лукашенка, наразі за його дорученням перевіряють артилерійську бригаду. До цього перевіряли танкові та мотострілецькі підрозділи.

Він каже, що Білорусь «робить все, як буде під час війни». При цьому, як стверджує диктатор, країна «готується до війни, щоб її не було».

Крім того, Лукашенко знову повторив, що Білорусь ні на кого не збирається нападати, оскільки не зможе виграти війну.

«Дехто тут намагається дорікнути нам, що нібито завтра ми збираємося на когось напасти. Ще раз повторюю: ми не збираємося на нікого нападати, ми прагматики. Ми розуміємо, що, якщо ми на когось (припустимо, із наших сусідів) здійснимо напад, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт з нашими „монстрами“, розташованими по периметру державами, ми не можемо. Навіщо тоді починати війну, якщо бути абсолютно відвертим?» — сказав диктатор.

26 серпня Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії Білорусі. Як повідомив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, таке рішення диктатор прийняв через візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви.

Того ж дня видання Радіо Свобода писало, що у Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будується залізнична інфраструктура для масового та швидкого розвантаження важкої колісної та гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів.