РФ продовжує закривати антидроновими сітками свої атомні підводні човни на Камчатці — ЗМІ

Росія розширила застосування антидронових сіток для захисту підводних човнів на військово-морській базі Рибачий в Тихому океані, що розташована за тисячі кілометрів від України та арсеналу її ударних дронів.

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на супутникові знімки від 4 серпня, зроблені компанією Vantor.

На знімках видно понад півдюжини субмарин на базі атомних підводних човнів Рибачий на російському півострові Камчатка, які накриті антидроновими сітками.

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Як зазначає видання, ця база розсташована на відстані понад 7200 кілометрів на схід від України. Вона слугує центральним вузлом Тихоокеанського флоту ВМФ Росії, де базуються атомні підводні човни з балістичними ракетами та ударні субмарини.

Фото: Vantor

Business Insider підкреслює, що поява цих оборонних засобів так далеко від зони конфлікту свідчить про те, що РФ вважає, що її вразливість до атак дронів поширюється далеко за межі безпосередніх бойових дій, зокрема на її Тихоокеанський флот.

Міноборони Великої Британії у своєму розвідувальному звіті вказувало, що поява таких конструкцій над субмаринами у Тихому океані є «превентивним заходом у відповідь на посилення здатності України вражати цілі, розташовані далі від лінії фронту».

Знімки Vantor за червень показують, що Росія також встановила антидроновий захист над бойовими рубками щонайменше трьох підводних човнів на військово-морській базі в Новоросійську на південному заході Краснодарського краю. Цей об'єкт слугує базою для Чорноморського флоту і він вже неодноразово ставав мішенню українських дронів.

Про те, що росіяни почали накривати антидроновими сітками свої субмарини на Камчатці, у травні 2026 року повідомив тодішній радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Тоді супутникові знімки зафіксували антидронові сітки щонайменше на двох атомних підводних човнах класу Борей та Борей-А.