Як це відбувається в Анголі. Тут досі згадують СРСР, вождям племен платять зарплату як держчиновникам, а кожне весілля святкують тричі

11 травня, 03:18
NV Преміум
Луанда, столиця Анголи, досі вважається одним з найдорожчих міст для життя на планеті з цінами, співмірними з цінами у Токіо (Фото: Getty Images)

Луанда, столиця Анголи, досі вважається одним з найдорожчих міст для життя на планеті з цінами, співмірними з цінами у Токіо (Фото: Getty Images)

Автор: Ольга Духніч

В Анголі присутні чимало міжнародних нафтових компаній, адже країна входить в першу пʼятірку Африки з видобутку цієї копалини. Проте проблемою країни є величезна різниця в доходах багатіїв і бідняків.

Посол України в республіці Ангола Андрій Касьянов розповідає NV про країну, в якій перебуває вже більш ніж вісім місяців і для якої відкриває Україну та українців.

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Ангола — не просто велика і дуже цікава африканська країна: впродовж ХХ століття вона була основним майданчиком для Холодної війни між СРСР та США. Тому працювати тут українському послу цікаво.

Теги:   Ангола Африка Культура Дипломатія Щомісячний журнал NV №2 за 2026 рік

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