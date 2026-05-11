Як це відбувається в Анголі. Тут досі згадують СРСР, вождям племен платять зарплату як держчиновникам, а кожне весілля святкують тричі
Луанда, столиця Анголи, досі вважається одним з найдорожчих міст для життя на планеті з цінами, співмірними з цінами у Токіо (Фото: Getty Images)
В Анголі присутні чимало міжнародних нафтових компаній, адже країна входить в першу пʼятірку Африки з видобутку цієї копалини. Проте проблемою країни є величезна різниця в доходах багатіїв і бідняків.
Посол України в республіці Ангола Андрій Касьянов розповідає NV про країну, в якій перебуває вже більш ніж вісім місяців і для якої відкриває Україну та українців.
Ангола — не просто велика і дуже цікава африканська країна: впродовж ХХ століття вона була основним майданчиком для Холодної війни між СРСР та США. Тому працювати тут українському послу цікаво.