«Моє серце кров’ю обливається». Меркель шокована успіхом AfD на виборах у Східній Німеччині

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала «просто шокуючим» успіх ультраправої Альтернативи для Німеччини (AfD) на виборах у Саксонії-Ангальт , де її партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) зазнала нищівної поразки. За її словами, це «справжній переломний момент» в історії ФРН.

Про це у вівторок, 8 вересня, сказала колишня лідерка партії ХДС на виставці Digital X компанії Deutsche Telekom у Кельні, пише Tagesspiegel.

«Як члену ХДС, мені боляче це бачити», — сказала християнська демократка, яка обіймала посаду федеральної канцлерки з 2005 до 2021 року.

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«Це переломний момент, справжній переломний момент, який ми переживаємо в історії Федеративної Республіки Німеччина».

Колишня голова ХДС закликала змінити підхід до комунікації, щоб краще достукатися до населення та зрозуміліше пояснювати досягнутий прогрес. «Звернення до громадян», ймовірно, стало важливішим, ніж раніше, сказала Меркель. За її словами, демократичні партії тепер мають активніше шукати контакту з громадянами.

Меркель вважає тривожним те, що для багатьох громадян факти більше не мають такого великого значення, а натомість вони орієнтуються на емоції.

Як приклад вона навела твердження про те, що в Саксонії-Ангальт рівень безробіття знизився, а індивідуальний добробут зріс. «А тоді головний кандидат від AfD (Ульріх Зігмунд) каже: „Може й так, але люди цього так не відчувають“».

Не можна допустити, щоб таке ставлення стало позицією більшості, сказала Меркель. Якщо ж емоції почнуть домінувати, а факти перестануть вважатися найважливішим орієнтиром, це означатиме цивілізаційний відкат, зазначила вона.

Ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) здобула перемогу на виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт. Згідно з попередніми офіційними результатами, AfD отримала 43,8% голосів, проте абсолютної більшості у парламенті не здобула.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у регіоні Саксонія-Ангальт «тектонічним зсувом» у партійній системі країни та визнав, що ХДС зазнала «драматичної поразки».