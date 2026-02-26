Німеччина розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова

Влада Німеччини розглядає можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова . Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW .

У прокуратурі відмовилися надавати деталі справи, пояснивши це тим, що йдеться про міжнародну екстрадиційну процедуру, яка наразі триває.

Також прокуратура не уточнила, до якої країни може бути екстрадований підозрюваний.

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25 лютого Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова. Арешт відбувся у місті Гайнсберг, Німеччина, за співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA). Проте прокуратура уточнила, що затримання не проводили співробітники BKA.

Убивство в Мадриді Андрія Портнова — що відомо

У Мадриді 21 травня 2025 року вбили ексрадника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова.

За даними ЗМІ, 51-річного Портнова застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело.

22 травня іспанське видання El periodico з посиланням на власні джерела в поліції повідомило, що Портнов отримав три кулі в голову і спину з короткоствольної зброї. Кілер стріляв у нього, коли колишній радник Януковича сідав в авто після того, як відвіз дітей до школи.

Також відомо, що іспанська суддя засекретила справу про вбивство Портнова.

28 травня Цензор.НЕТ із посиланням на джерела стверджував, що Портнов під час останнього приїзду в Україну 17−19 травня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, тодішнім главою ОП Андрієм Єрмаком і заступником глави ОП Олегом Татаровим.