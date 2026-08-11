Про це повідомляє Reuters у вівторок, 11 серпня.

За Баку віддали 140 голосів у 199-місній Національній асамблеї — з запасом понад необхідні для першого туру 133 голоси. Кандидатуру підтримали депутати керівної партії Тиса, тоді як представники опозиційної партії Фідес участі в голосуванні не брали.

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Обрання Баки має символічний підтекст: свого часу він став однією з жертв інституційних перетворень за 16-річного правління Віктора Орбана. Парламент обрав його головою Верховного суду в 2009 році, однак повноваження достроково припинили — тоді уряд Орбана реорганізував судову систему, замінивши Верховний суд на Курію. Європейський суд з прав людини згодом визнав, що Угорщина порушила права Баки при його усуненні.

Повноваження попереднього президента Тамаша Шуйока достроково припинили в липні, коли Тиса внесла зміни до Основного закону після того, як він відмовився йти у відставку за вимогою прем'єра Петера Мадяра.

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За словами Мадяра, Бака дає найсильнішу гарантію того, що президентство слугуватиме конституційною противагою уряду. Сам Бака ще до висунення заявляв, що наявність парламентської більшості не дозволяє уряду робити все, що завгодно, — конституційне правління залежить також від інституційної практики та механізму стримувань політичної влади.

Партія Фідес розкритикувала обрання Баки, назвавши Шуйока «останнім легітимним президентом» і бойкотувавши голосування. Лідер фракції партії Янош Бока спрогнозував, що Бака стане «маріонеткою» парламентської більшості.

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Президент Угорщини має обмежену виконавчу владу — він може повертати законопроєкти на доопрацювання, звертатися до Конституційного суду, призначати посадовців та презентувати країну за кордоном.

Президент Угорщини — що відомо

18 липня експрезидент Угорщини Тамаш Шуйок підписав ухвалену парламентом поправку до Конституції, яка передбачала дострокове припинення його повноважень, хоча й розкритикував це рішення як зловживання політичною владою. Поправку парламент затвердив 13 липня — за неї проголосували 139 депутатів, шестеро були проти.

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Конфлікт розпочався ще 15 квітня, коли після перемоги на виборах Петер Мадяр зустрівся з Шуйоком і розкритикував його за нездатність бути прикладом для нації, закликавши достроково залишити посаду. Шуйок відхилив цей заклик, а 22 червня Мадяр ініціював поправку про усунення президента та інших посадовців у межах обіцянки покласти край 16-річному правлінню Орбана.

Перед голосуванням у парламенті шахістка Юдіт Полгар, якій Мадяр пропонував посаду президентки, відмовилася від номінації, заявивши, що не готова взяти на себе таку відповідальність.