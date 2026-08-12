Вибухівка, закріплена на дроні, який виявили біля українського літака Ан-124 у Лейпцигу, була захована в банці. Такі самі банки розшукують польські спецслужби в межах справи російського агента, який перенаправив їх до Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

За даними журналістів, польські спецслужби вже два роки розшукують ємності з вибуховими речовинами, які доправив до Польщі кур'єр, що діяв за дорученням російської військової розвідки. Слідство встановило, що ним виявився 27-річний громадянин України, який мешкає в Катовіце і якого росіяни завербували через Telegram.

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Правоохоронці встановили, що завданням підозрюваного було забрати з цвинтаря в Литві дві бляшанки з-під кукурудзи, а потім сховати їх біля автомагістралі A2 неподалік від польського міста Зґеж. Цей самий агент також перевозив компоненти для дронів і SIM-карти та відповідав за відправлення кур'єрських посилок із масажними подушками й косметикою, всередині яких були сховані детонатори та легкозаймисті речовини.

Згодом ці посилки загорілися в різних місцях у країнах ЄС. Зокрема, на складі DHL у Бірмінгемі, в аеропорту Лейпцига та у вантажівці на транспортній базі неподалік від Варшави.

У Литві спецслужби виявили на цвинтарі ще кілька таких банок, які замість кукурудзи містили потужну вибухову речовину. Подібна банка була прикріплена до дрона, який, імовірно, атакував український вантажний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига.

«Ми чекаємо на офіційне підтвердження. Не можемо виключати ймовірності того, що щойно знайшли одну з банок, які ми шукали», — повідомило джерело, обізнане з розслідуванням польських спецслужб щодо російських диверсантів.

Нові дані розслідування інциденту з дроном у німецькому аеропорту Лейпциг свідчать про те, що БПЛА врізався в крило українського вантажного літака. літака Ан-124 , але не здетонував.

Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига 5 серпня — головне

У ніч на 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків «Антонов», виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі — поруч із українським вантажним літаком Ан-124 Руслан.

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Через цей інцидент літаки перенаправляли. Один із вантажних бортів DHL відклав посадку й виконував додаткове коло, коли зіткнувся в повітрі з невідомим об'єктом — це міг бути ще один БПЛА, що згодом підтвердили пілоти.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що цей інцидент не був справою рук аматорів і до нього може бути причетна іноземна держава.

У МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, а літаки української компанії Антонов не пошкоджені.

ЗМІ повідомляли, що безпілотник виявили біля літака Ан-124, завантаженого боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними щодо інциденту, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.