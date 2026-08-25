Підприємство мав відкрити Путін. На Амурському газохімічному комплексі в Росії пролунали вибухи і зайнялася масштабна пожежа

У ніч на вівторок, 25 серпня, на Амурському газохімічному комплексі в Росії п ролунав вибух та зайнялася масштабна пожежа на установці піролізу, внаслідок якої загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 132 постраждали.

Про це повідомляють російське Агенство.Новости та українські OSINT-аналітики Exilenova+ і КіберБорошно.

Аварія сталася на одному з найбільших і найдорожчих промислових проєктів Росії, який готували до запуску найближчим часом. Комплекс перебував на етапі пусконалагоджувальних робіт, а його урочисто відкрити мав російський диктатор Володимир Путін.

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Пожежа виникла на технологічній ділянці установки піролізу. На підприємстві заявили, що основне обладнання не пошкоджене, а сама установка перебувала на етапі пусконалагоджувальних робіт.

Фото: Кібер Борошно

За даними місцевих жителів, мешканці сусіднього села Чернігівка майже два тижні до аварії скаржилися на запах газу. Найсильнішим він був у ніч проти 17 серпня. На місце приїжджали служби, які брали проби повітря.

Крім того, 13 серпня суд оштрафував Амурський газохімічний комплекс на 50 тисяч рублів за виявлені Ростехнаглядом порушення, пов’язані з вибухозахистом обладнання.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів — ч. 1 ст. 217 КК РФ.

Водночас російські офіційні повідомлення наголошують, що горіла нібито «допоміжна технологічна ділянка». Однак українські OSINT-аналітики наголошують, що сама установка піролізу є ключовою частиною комплексу. Саме тут із вуглеводневої сировини виробляють етилен і пропілен, з яких надалі виготовляють поліетилен і поліпропілен.

Проєктна потужність установки піролізу — 2,7 млн тонн продукції на рік. Вона має дев’ять печей.

Амурський газохімічний комплекс є спільним проєктом російської компанії Сібура, якій належить 60%, та китайської Sinopec із часткою 40%. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у $10 млрд, а значна частина продукції мала бути орієнтована на китайський ринок.

Російська влада планувала отримати першу продукцію комплексу у 2026 році.

Спочатку комплекс планували ввести в експлуатацію у 2024 році. Однак через західні санкції, вихід із проєкту низки іноземних компаній та інші проблеми терміни запуску неодноразово переносили.

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Перші партії поліетилену очікували у третьому кварталі 2026 року, поліпропілену — у 2027-му, а на повну потужність підприємство мало вийти у 2028 році.