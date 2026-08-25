У московському аеропорту Внуково у вівторок, 25 серпня, приземлився американський військово-транспортний літак. Boeing Globemaster із бортовим номером 07−7181, зареєстрованим у США, прилетів з Риги і приземлився в Москві близько 07:00 за Гринвічем (10:00 за київським часом).

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані сервісу відстеження польотів Flightradar24.

Кремль заявив агентству, що не має «жодної інформації» про літак.

Літак прибув до Риги 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона, округ Колумбія, свідчать дані Flightradar24.

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Останній прямий рейс зареєстрованого у США літака до Росії з Європи відбувся у січні цього року. Тоді він доправив спецпредставників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

У Кремлі минулого тижня заявили, що наразі не мають інформації про черговий візит Кушнера та Віткоффа до Москви.

Переговори щодо завершення війни в Україні

24 серпня The Times повідомила, що Київ разом із представниками президента США Дональда Трампа та європейськими посадовцями розробили спільний план припинення війни. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони.

Видання також зазначає, що 24 серпня до Росії прибув представник Ватикану, що породило припущення, що він може передати ці пропозиції російській стороні. Секретар Ватикану з питань відносин із державами архієпископ Пол Річард Ґаллагер, у вівторок має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група передала США пропозиції щодо подальших дій, покликаних посилити тиск на Росію та наблизити завершення війни.

Президент заявив, що отримав доповідь від переговорної групи про хід переговорів з американською стороною.