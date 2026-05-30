Стартап, повʼязаний із сином Трампа, тестує в Україні роботів-гуманоїдів

Американський стартап Foundation Future Industries, який розробляє автономних роботів для військового та промислового використання і серед інвесторів якого є Ерік Трамп, провів випробування своїх машин в Україні. Про це повідомляє CNBC .

Компанія зі Сан-Франциско позиціонує свої розробки як рішення для виконання небезпечних завдань, які нині часто виконують люди, зокрема в умовах бойових дій.

На початку 2026 року в Україну доставили двох роботів Phantom MK-1 для пілотного тестування. За словами гендиректора компанії Санкаета Патака, який дав інтерв'ю виданню, випробування відбувалися за підтримки уряду США та за участі українських посадовців.

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Основний фокус тестів був спрямований на логістичні операції в небезпечних районах, зокрема доставку вантажів та евакуаційні завдання поблизу лінії фронту.

Патак розповів виданню, що роботи вже продемонстрували здатність перевозити вантажі, які часто наражають військових на небезпеку. Водночас поточна версія має технічні обмеження: вантажопідйомність становить близько 20 кг, відсутній належний захист від води, а час автономної роботи є обмеженим.

Компанія планує вже цього року відправити в Україну модернізовану модель Phantom 2, яка матиме удвічі більшу вантажопідйомність і розширені можливості для роботи в складних умовах, додав він.

CNBC також повідомляє, що радником зі стратегії стартапу є Ерік Трамп, син президента США Дональда Трампа.

За даними медіа, компанія вже отримала дослідницькі контракти від уряду США на суму близько $24 млн для вивчення застосування роботів у логістиці, інспекціях і потенційній роботі зі зброєю для армії.

Очікується, що протягом найближчих 12−18 місяців ці системи можуть почати використовувати у військових підрозділах.

У лютому агенція Bloomberg повідомляла, що другий син президента США Ерік Трамп інвестує у компанію Xtend, яка виробляє дрони. Серед інших інвесторів — Unusual Machines Inc., ще одна компанія-виробник дронів. Радником у ній є брат Еріка — Дональд Трамп-молодший.