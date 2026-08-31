В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів

31 серпня, 15:05
Масштабні пожежі в Алжирі (Фото: WelcomeTheGulag / X)

Масштабні пожежі в Алжирі (Фото: WelcomeTheGulag / X)

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун доручив внести до Кримінального кодексу зміни, що передбачають смертну кару за навмисний підпал лісів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таке рішення було ухвалено на тлі масштабних лісових пожеж на сході країни, які за останній тиждень забрали життя щонайменше 12 людей. Влада оголосила в країні триденну жалобу.

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Пожежі спалахнули в лісистих районах Джиджеля, Беджаї та Тізі-Узу. Зокрема, через сильний вітер вогонь швидко поширювався, а місцевих жителів довелося евакуювати з будинків. За словами президента, кількох осіб, підозрюваних у підпалах, уже затримано.

https://twitter.com/WelcomeTheGulag/status/2093213842084167785

Алжир регулярно потерпає від лісових пожеж. У 2023 році вони забрали життя понад 30 людей, а у 2021-му — близько 90. Влада також заявляла, що причиною пожеж тоді могли бути навмисні підпали.

В Алжирі смертну кару передбачено за низку тяжких злочинів, зокрема за тероризм і державну зраду. Проте останню страту в країні було здійснено ще 1993 року.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Алжир Лісові пожежі Пожежі

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