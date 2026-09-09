«Ми тут не на футбольному полі». Лідерка ультраправої AfD Вайдель влаштувала в Бундестазі суперечку з Мерцом через підтримку Німеччиною України

Лідерка AfD Аліса Вайдель звинуватила канцлера Фрідріха Мерца у «воєнній пропаганді» та загостренні конфронтації з Росією (Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Лідерка ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліса Вайдель влаштувала запеклу публічну перепалку з канцлером Фрідріхом Мерцом під час чергового засідання Бундестагу.

Про це 9 вересня повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Вайдель у своїй промові різко розкритикувала федеральний уряд і особисто канцлера Мерца.

Зокрема, вона спершу звинуватила його та міністрів у «воєнній пропаганді» й загостренні конфронтації з країною-агресором Росією. Крім того, як повідомляє Deutsche Welle, Вайдель закликала Мерца «нарешті виступити за мирні переговори».

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Далі лідерка AfD перейшла до критики енергетичної політики офіційного Берліна. За словами Вайдель, на тлі того, що німецькі газосховища заповнені недостатньо, уряд «рухається до суттєвої кризи газопостачання» взимку 2026/2027 року.

Ба більше, Вайдель стверджувала, що «Німеччині знову потрібен дешевий газ із Росії» та «власні атомні електростанції», а також вимагала скасувати державні субсидії на захист клімату.

У своїй промові у відповідь Мерц звинуватив AfD у тому, що ця політична сила завдає шкоди інтересам Німеччини через свою близькість до Росії.

«Ви — деструктивна сила. Єдине, що справді загрожує Росії та Путіну, — це притягальна сила демократії. І все ж ви, вочевидь, досі стоїте на боці Росії. Ви є частиною тієї проблеми, з якою ми стикаємося в Німеччині, — і ми протидіятимемо їй усіма доступними нам засобами», — сказав він.

Мерц звинуватив Вайдель у «гротескному перевертанні ролей агресора та жертви».

«Ми підтримуємо Україну і продовжуватимемо її підтримувати, оскільки вона також захищає нашу свободу», — сказав Мерц і зазначив, що «Україна перебуває на шляху до європейської демократичної родини».

При цьому протягом усього виступу Мерца його раз у раз переривали вигуки депутатів від партії AfD.

Президентці Бундестагу Юлії Клекнер довелося засудити їхню поведінку й погрожувати депутатам від AfD виведенням із зали пленарних засідань парламенту.

«Ми тут не на футбольному полі», — сказала вона.

Раніше ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) здобула перемогу на виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт. Згідно з попередніми офіційними результатами, AfD отримала 43,8% голосів, однак не здобула абсолютної більшості в парламенті.

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Фрідріх Мерц назвав результат виборів у землі Саксонія-Ангальт «тектонічним зсувом» у партійній системі країни та визнав, що ХДС зазнав «драматичної поразки».

7 вересня лідер однієї з правлячих фракцій у Бундестазі — ХДС/ХСС — Торстен Фрай назвав результати виборів «поворотним моментом для країни» і заявив, що німецькі консерватори мають запитати себе, чому вони втрачають підтримку виборців.

Чинний прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце (від ХДС) був стриманішим. «Дехто каже, що це похмурий день для Саксонії-Ангальт. Я ж кажу: це демократія», — прокоментував він результати виборів.

Співголова Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайль назвав голосування в Саксонії-Ангальті «сигналом для Берліна». За його словами, такі результати мають спонукати федеральний уряд замислитися про зміни.