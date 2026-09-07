«Сигнал для Берліна». Німецькі політики після перемоги AfD на виборах у Саксонії-Ангальт закликали уряд Мерца до змін

Перемога ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) на виборах до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт сколихнула німецький політичний істеблішмент. Уряд Фрідріха Мерца закликали переглянути свій підхід до виборців.

Про це написало Politico у понеділок, 7 вересня.

Лідер групи ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай назвав результати виборів «поворотним моментом для країни» і заявив, що німецькі консерватори мають запитати у самих себе, чому вони втрачають підтримку виборців.

Реклама

Генеральна секретарка ХДС Франциска Гопперманн висловилася категорично і відкинула ідею співпраці з AfD або Лівими.

Чинний прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце (від ХДС) був стриманішим. «Дехто каже, що це темний день для Саксонії-Ангальт. Я кажу, що це демократія», — прокоментував він результати виборів.

Співголова Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбайл назвав голосування у Саксонії-Ангальт «сигналом для Берліна. За його словами, такі результати мають спонукати федеральний уряд замислитися про зміни.

Співголова партії Зелені Фелікс Банашак назвав зростання популярності AfD «драматичним». А депутатка Бундестагу від партії Ліві Гайді Райхіннек охарактеризувала результат голосування як «катастрофічний» і заявила, що уряд Мерца сам створив благодатний ґрунт для ультраправих.

Як зазначило видання, озвучена керівництвом ХДС відмова співпрацювати з лівими лише ускладнює створення більшості, спрямованої проти AfD.

Також Politico зазначило, що перемога AfD у Саксонії-Ангальт дійсно створює тиск на Фрідріха Мерца, який свого часу обіцяв зменшити шанси AfD, але саме за його канцлерства популярність ультраправих навпаки суттєво зросла.

Тим часом сама AfD святкує перемогу. Співголова партії Аліс Вайдель привітала «історичний результат», а її соратник Тіно Хрупалла заявив, що перемога AfD «вполовину урізала ХДС».

Також він повідомив, що AfD надішле запрошення на переговори всім іншим партіям. «Побачимо, хто нам відгукнеться», — сказав він 7 вересня в ефірі громадського мовника ARD. На запитання, чи може Альтернатива для Німеччини наполягати на проведенні нових виборів, якщо не буде створено дієздатної більшості, Хрупалла відповів, що партія «готова до всіх сценаріїв».

Реклама:

Ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини (AfD) здобула перемогу на виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт. Згідно з попередніми офіційними результатами, AfD отримала 43,8% голосів, проте абсолютної більшості у парламенті не здобула.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у регіоні Саксонія-Ангальт «тектонічним зсувом» у партійній системі країни та визнав, що ХДС зазнала «драматичної поразки».