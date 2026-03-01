В Ірані розповіли, хто після загибелі Алі Хаменеї тимчасово очолить країну

Люди в Тегерані зібралися, щоб вшанувати пам’ять верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

У перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один із членів Ради вартових конституції.

Про це в неділю, 1 березня, пише іранське агентство Tasnim.

Підкреслюється, що рішення ухвалено згідно зі статтею 111 конституції країни.

Раніше іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США.

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Також було підтверджено загибель головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура.

За даними агентство IRNA, під час атаки також загинув головний радник із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

Атака США та Ізраїлю на Іран

28 лютого 2026 року Ізраїль і США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) і Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Повідомляли про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові та ядерні об'єкти Ірану.

Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети атакували Катар, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Саудівську Аравію і Йорданію, повідомлялося про удар по військових базах США.

Агентство Reuters спочатку повідомляло, що аятола Алі Хаменеї не перебував у Тегерані під час спільного удару США та Ізраїлю і що його «перевезли в безпечне місце».

Згодом агентство з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника написало, що Хаменеї мертвий, його тіло було знайдено.

Пізніше президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив, що верховного лідера Ірану було вбито внаслідок ізраїльських і американських ударів.

Президент США підкреслив, що смерть Хаменеї — це «найбільший шанс для іранського народу повернути свою країну».

Трамп додав, що «інтенсивні та точкові бомбардування» Ірану триватимуть протягом тижня або «стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети».