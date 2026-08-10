Американська конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес заявила, що заморозить свої яйцеклітини та ділитиметься досвідом у Мережі

36-річна прогресивна конгресвумен з Нью-Йорка Александрія Окасіо-Кортес заявила, що збирається заморозити свої яйцеклітини і буде ділитися досвідом у Мережі.

Конгресвумен заявила про своє рішення пройти процедуру збереження фертильності в серії публікацій в Instagram цими вихідними, пише The Guardian.

«Це вибір, який я роблю, щоб відчувати більший контроль над своїм життям», — сказала Окасіо-Кортес.

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Вона зазначила, що дуже довго збирала гроші на цю процедуру, і додала, що для жінок, які хочуть її зробити, є небагато інформації.

«Як жінок загалом, нас не навчають розуміти власне тіло, нас не готують до власного життя — чи то в період статевого дозрівання, чи то під час вагітності, чи то в період менопаузи, чи в багатьох інших аспектах нашого життя», — заявила конгресвумен.

Окасіо-Кортес визнала, що поєднувати проходження процедури з роботою конгресвумен непросто. Вона розповіла глядачам, що робитиме необхідні ін'єкції у гримерці перед запланованим інтерв'ю для ABC.

«Я хочу, щоб ви всі це побачили. Тому що жінки можуть усе. І я вважаю, що це круто — робити собі уколи в гримерці, привести себе до ладу, вийти, поговорити про міжнародні події, внутрішню політику, вибори, а потім повернутися до свого життя і займатися своїми справами», — заявила жінка.

Окасіо-Кортес також показала ліки та інструменти, які використовують під час процедури, зокрема шприци й спиртові серветки. Процес передбачає введення кількох видів препаратів протягом певного періоду, який зазвичай триває близько 10 днів або довше. Вона пожартувала, що не робитиме собі ін'єкції під час прямого ефіру.

«Тільки не поводьтеся дивно через це, хоча я й так знаю, що ви всі будете», — сказала вона з легкою усмішкою, перш ніж знайти місце на животі для ін'єкції.

Окасіо-Кортес видихнула, ввела препарат, а потім зауважила: «Це було не так уже й погано!»

Аманда Літман, співзасновниця та президентка Run for Something — політичного комітету, який підтримує молодих прогресивних кандидатів, — написала в X: «Я просто безмежно вдячна їй за чесність і відвертість».