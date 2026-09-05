Керівна партія Сербії висунула Вучича кандидатом на посаду прем'єр-міністра

Александар Вучич, який уже дев'ятий рік очолює Сербію як президент , тепер претендуватиме на крісло прем'єр-міністра — саме так вирішила його Сербська прогресивна партія (SNS) на засіданні свого головного комітету 5 вересня в місті Ніш.

Про це повідомляє AP у суботу, 5 вересня.

Хоча парламент дотепер не розпущено, а офіційної дати виборів немає, Вучич пообіцяв партійцям оголосити про їх проведення найближчими днями — орієнтовно вони відбудуться 25 жовтня.

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Схема Вучича передбачає своєрідну рокіровку: щойно вибори буде офіційно призначено, він планує скласти президентські повноваження, аби мати право повноцінно долучитися до передвиборчої кампанії за крісло прем'єра. Президентські вибори, за його словами, проведуть окремо, пізніше.

Партійне зібрання в Ніші супроводжувалося вуличним протестом — десятки противників влади вийшли на марш просто під час засідання SNS, а поліція оточила будівлю Національного театру, щоб не допустити демонстрантів усередину.

Дострокові вибори відбудуться майже через два роки після катастрофи на залізничному вокзалі у місті Новий Сад — обвалу навісу над залізничним вокзалом, унаслідок якого загинули 16 людей. Це спричинило хвилю антиурядових виступів по всій країні, протестувальники звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

Сам Вучич у листопаді минулого року заявляв, що парламентські вибори в Сербії можуть відбутися «раніше запланованого терміну» — тоді йшлося лише про можливість провести вибори у 2026 році замість 2027-го, а не про негайне дострокове голосування.

30 червня Вучич заявив про намір достроково залишити посаду президента — він повідомив про плани піти у відставку протягом кількох тижнів, після чого в Сербії мають відбутися дострокові президентські та парламентські вибори. Другий і, за Конституцією країни, останній термін Вучича мав завершитися у 2027 році.

23 серпня голова Народної Скупщини Сербії Ана Брнабич виступила з пропозицією внести поправки до конституції, щоб дозволити Вучичу знову балотуватися на посаду президента.